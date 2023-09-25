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Эксперты оценили цены на бензин после ограничения экспорта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива ввели в России с 21 сентября, цены на бирже стали снижаться, а розничные цены не упали.

До этого биржевые цены на топливо росли в России в течение нескольких месяцев, причем с августа неоднократно побили исторические рекорды. Рост оптовых цен спровоцировал подорожание в рознице.

По данным Росстата, по сравнению с ценами конца декабря 2022 года к 18 сентября стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 9%, марки АИ-95 — на 9,4%, марки АИ-98 и выше — на 10,1%, а дизельное топливо подорожало на 9,4%.

Розничные цены пока никак не отреагировали на снижение биржевых котировок. Следующие официальные данные Росстата о ценах на АЗС будут доступны 27 сентября. Но, по мнению экспертов, ожидать схожего падения цен, как на бирже, в рознице не приходится. Запрет, как уже было сказано, временный.

В моменте эта мера способна снизить напряжение на внутреннем рынке и обвалить ушедшие на рекордные уровни оптовые цены.

Как сообщил «Российской газете» руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко, эта мера поможет в моменте стабилизировать рынок, снизить цены, ну и, самое главное, оставит бензин и ДТ внутри страны.

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GammiPluh

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mosquito__2010

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