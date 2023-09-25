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Певица Mary Gu призналась в любви к стриптиз‑клубам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Mary Gu

Певица Mary Gu призналась, что больше всего любит отдыхать в стриптиз-клубах, и даже поет танцовщицам этих заведений.

«Я вообще не могу понять, почему люблю такой вид отдыха. Но все мои друзья знаю, что каждый раз, когда начинается тусовка, сейчас Маша в какой-то момент скажет: "А поехали в стрипуху"», — рассказала Mary Gu в подкасте Димы Коваля.

Певица объяснила, что стриптизерши — ее целевая аудитория. Приходя в стрип-клуб, танцовщицы просят ее спеть «Пьяного романтика».

«Я пою, они танцуют. Это всегда очень весело. Мы с ними друзья, у нас один вайб, одна атмосфера. Я их (стриптизерш) просто очень люблю», — сказала певица.

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