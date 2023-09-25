Вышел тизер шоу «Игра в кальмара»

Netflix опубликовал первый тизер шоу по сериалу «Игра в кальмара», в видео показали участников, испытания и призовой фонд.

Судя по тизеру, спин-офф «Игры в кальмара» в больше степени повторит сюжет оригинальной картины. Зрители снова увидят 456 игроков, которые пройдут испытания в погоне за главным призом — 4,56 миллиона долларов.

Создатели сериала «Игра в кальмара. Вызов» повторили игры из корейского сериала, включая «Зеленый свет — красный свет» и «Стеклянный мост», а также добавили несколько новых испытаний.

Премьера шоу «Игра в кальмара. Вызов» состоится 22 ноября на Netflix.