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Вышел тизер шоу «Игра в кальмара»

Источник:
Sibnet.ru
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Netflix опубликовал первый тизер шоу по сериалу  «Игра в кальмара», в видео показали участников, испытания и призовой фонд.

Судя по тизеру, спин-офф «Игры в кальмара» в больше степени повторит сюжет оригинальной картины. Зрители снова увидят 456 игроков, которые пройдут испытания в погоне за главным призом — 4,56 миллиона долларов.

Создатели сериала «Игра в кальмара. Вызов» повторили игры из корейского сериала, включая «Зеленый свет — красный свет» и «Стеклянный мост», а также добавили несколько новых испытаний.

Премьера шоу «Игра в кальмара. Вызов» состоится 22 ноября на Netflix.

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GammiPluh

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mosquito__2010

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pepelmetal

А что же сам Пашинян не признал Карабах? Осла знать по ушам, медведя по когтям, а дурака — по речам!

Удавиков

про независимое государство из уст соросёнка звучит неуместно и похабно