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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Экс‑разведчик США обвинил НАТО в причастности к удару по штабу ЧФ

Источник:
ТАСС
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США и Великобритания причастны к ракетному удару по штабу Черноморского флота в Севастополе, заявил бывший инспектор ООН Скотт Риттер, ранее служивший в разведке в Корпусе морской пехоты США.

«Такое не могло произойти без помощи со стороны американцев, британцев, НАТО», — приводит ТАСС мнение Риттера.

По его словам, во время совершения нападения в воздухе над Черным морем находился американский морской патрульный самолет P-8A Poseidon, который в том числе может осуществлять сбор разведданных.

«Полагаю, что он находился в воздухе для прямой поддержки этой атаки», — сказал Риттер. «Это было не украинское нападение против России, это была атака НАТО против России», — заключил он.

В пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате атаки один военнослужащий числится пропавшим без вести.

Тема: Военная операция на Украине
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