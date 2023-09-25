Боевик «Неудержимые 4» возглавил российский прокат

Фильм «Неудержимые 4» ожидаемо стал лидером проката в России, новинка собрала почти 100 миллионов рублей в первый уикенд.

Боевик «Неудержимые 4» с Джейсоном Стэйтемом и Сильвестром Сталлоне стал лучшей новинкой недели, обогнав по сборам почти в четыре раза российскую комедию «Я — богиня». Российский релиз занял третью строчку в топ-5 с кассой в 25 миллионов рублей.

На втором месте расположилась американская мелодрама «После. Навсегда» (44,5 миллиона рублей). Это результат второго уикенда.