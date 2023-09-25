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Боевик «Неудержимые 4» возглавил российский прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Неудержимые 4»

Фильм «Неудержимые 4» ожидаемо стал лидером проката в России, новинка собрала почти 100 миллионов рублей в первый уикенд.

Боевик «Неудержимые 4» с Джейсоном Стэйтемом и Сильвестром Сталлоне стал лучшей новинкой недели, обогнав по сборам почти в четыре раза российскую комедию «Я — богиня». Российский релиз занял третью строчку в топ-5 с кассой в 25 миллионов рублей.

На втором месте расположилась американская мелодрама «После. Навсегда» (44,5 миллиона рублей). Это результат второго уикенда.

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GammiPluh

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mosquito__2010

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Удавиков

про независимое государство из уст соросёнка звучит неуместно и похабно