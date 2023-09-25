Медведь остановил движение новосибирских поездов на два часа

Движение поездов на перегоне Барабинск-Труновское в Новосибирской области остановилось на два часа, из-за того, что одного медведя сбили, а второй пришел его доедать.

«На место выезжала полиция. За пару часов до этого на этом месте сбили первого медведя. Потом на пути вышел второй медведь и начал есть тушу», — сообщила пресс-служба УТ МВД на транспорте по СФО.

Движение поездов пришлось остановить на два часа, пока не приехали охотоведы и забрали сбитого медведя для утилизации.

Сибирский медведь — один из самых крупных подвидов бурых медведей. Особи достигают длины до 2,5 метра и до 1,5 метра высоты в холке. Вес самых массивных экземпляров свыше 700 килограммов.