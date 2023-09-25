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Боррель возмутился нежеланием мира жить по правилам Запада

Источник:
РИА Новости
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель с сожалением констатировал, что «регулирующие мир правила исчерпывают себя» и мир ищет «альтернативу Западу».

«В Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и, конечно же, в Азии почти все сейчас думают, что существуют надежные альтернативы Западу не только в экономическом, но и в технологическом, военном и идеологическом отношении», — цитирует РИА Новости Борреля.

Он выразил недовольство тем, что страны Глобального Юга рассматривают западные ценности как «пережиток западного доминирования» и смотрят в сторону России и Китая, «оспаривающих универсальный характер» этих ценностей.

Боррелю также не понравилось и недостаточное, по его мнению, осуждение Глобальным Югом конфликта на Украине, а также то, что некоторые «далекие от ЕС» страны считают это «не такой уж серьезной проблемой».

«Они не хотят, чтобы Украина доминировала в мировой повестке дня», — пожаловался Боррель.


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GammiPluh

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mosquito__2010

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pepelmetal

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Удавиков

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