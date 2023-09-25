Глава комитета по развитию НАТО призвал разбомбить Белград

Председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер
Фелингер призвал Североатлантический альянс разбомбить «Белград прямо сейчас».
«В Баньске началась сербская война против Косова.
<...> Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии.
Бомбите Белград прямо сейчас!» — цитирует ТАСС заявление Фелингера. Он также
обвинил Россию в причастности к происходящему.
Премьер Альбин Курти ранее опубликовал фотографии
вооруженных людей в масках, утверждая, что они напали на полицейских при
поддержке сербских властей. По его словам, в ночь на воскресенье один страж
порядка был убит, а второй получил ранения.
Фелингер регулярно делает скандальные заявление, которые расходятся по соцсетям. При этом в
самом НАТО подчеркивают, что возглавляемый им комитет отношения к Североатлантическому
альянсу не имеет, несмотря на название.