Глава комитета по развитию НАТО призвал разбомбить Белград

Председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Североатлантический альянс разбомбить «Белград прямо сейчас».

«В Баньске началась сербская война против Косова. <...> Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас!» — цитирует ТАСС заявление Фелингера. Он также обвинил Россию в причастности к происходящему.

Премьер Альбин Курти ранее опубликовал фотографии вооруженных людей в масках, утверждая, что они напали на полицейских при поддержке сербских властей. По его словам, в ночь на воскресенье один страж порядка был убит, а второй получил ранения.

Фелингер регулярно делает скандальные заявление, которые расходятся по соцсетям. При этом в самом НАТО подчеркивают, что возглавляемый им комитет отношения к Североатлантическому альянсу не имеет, несмотря на название.