ЦБ представит новые тысячные и пятитысячные банкноты

Банк России в октябре презентует модернизированные банкноты номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей, сообщил зампредседателя ЦБ РФ Сергей Белов.

«Банкноты современные — в духе мировых трендов», — сказал в интервью «Известиям» Белов. по сравнению с обновленными 100 рублями банкноты в они будут иметь больше защитных элементов. «Это общий принцип - чем выше номинал, тем сложнее защитный комплекс», — пояснил он.

«Основные символы, которые были отобраны экспертными группами, нашли свое отражение на банкнотах», — уточнил Белов. «Также могу сказать, что банкноты в 1 тыс. и 5 тыс. рублей сохранят свою цветовую палитру», — добавил он.

По планам Банка России, в 2023 году в обращение должны поступить модернизированные банкноты номиналом 1 тысяч и 5 тысяч рублей, в 2024 году — 500 рублей.