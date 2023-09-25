ЦБ представит новые тысячные и пятитысячные банкноты

Банк России в октябре презентует модернизированные
банкноты номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей, сообщил зампредседателя ЦБ РФ
Сергей Белов.
«Банкноты современные — в духе мировых трендов», — сказал в
интервью «Известиям» Белов. по сравнению с обновленными 100 рублями банкноты в они
будут иметь больше защитных элементов. «Это общий принцип - чем выше номинал,
тем сложнее защитный комплекс», — пояснил он.
«Основные символы, которые были отобраны экспертными
группами, нашли свое отражение на банкнотах», — уточнил Белов. «Также могу
сказать, что банкноты в 1 тыс. и 5 тыс. рублей сохранят свою цветовую палитру»,
— добавил он.
По планам Банка России, в 2023 году в обращение должны
поступить модернизированные банкноты номиналом 1 тысяч и 5 тысяч рублей, в 2024
году — 500 рублей.