Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нежелании идти на мирное урегулирование и назвал три условия для завершения конфликта.

«Зеленский своим политическим курсом доказал, что гибель и лишения огромного числа украинских граждан его просто не интересуют. Он ставит перед страной амбициозные военные и политические задачи, за что официальный Запад не только гладит его по головке, но и щедро снабжает оружием и деньгами», — написал в статье, опубликованной на сайте aif.ru Медведчук.

#Мир Кто такой Виктор Медведчук. СПРАВКА

По словам Медведчука, киевские власти превратили «амбициозные хотелки» Зеленского в постулаты, которые нельзя ставить под сомнение. «При этом сложилась ситуация, когда из страха репрессий не слышно голосов против. Вместе с тем не слышно голосов за эти предложения, исключая околовластную клику и огосударствленные СМИ», — добавил он.

«Жизни украинских граждан в этой игре — расходный материал. В такой людоедской системе нет места переговорам, о чем Зеленский честно заявляет», — написал Медведчук.

По его мнению, для мирного разрешения конфликта вокруг Украины необходимо три условия: учет интересов и суверенитета стран, не относящихся к Западу, признание приоритета человеческих жизней над любыми политическими интересами, а также «понимание, что мир уже давно дошел до опасной черты и необходима постройка новой системы безопасности, поскольку старая уже не работает».