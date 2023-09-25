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Медведчук назвал условия для разрешения конфликта на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: duma.gov.ru / CC BY 4.0

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нежелании идти на мирное урегулирование и назвал три условия для завершения конфликта.

«Зеленский своим политическим курсом доказал, что гибель и лишения огромного числа украинских граждан его просто не интересуют. Он ставит перед страной амбициозные военные и политические задачи, за что официальный Запад не только гладит его по головке, но и щедро снабжает оружием и деньгами», — написал в статье, опубликованной на сайте aif.ru Медведчук.

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По словам Медведчука, киевские власти превратили «амбициозные хотелки» Зеленского в постулаты, которые нельзя ставить под сомнение. «При этом сложилась ситуация, когда из страха репрессий не слышно голосов против. Вместе с тем не слышно голосов за эти предложения, исключая околовластную клику и огосударствленные СМИ», — добавил он.

«Жизни украинских граждан в этой игре — расходный материал. В такой людоедской системе нет места переговорам, о чем Зеленский честно заявляет», — написал Медведчук.

По его мнению, для мирного разрешения конфликта вокруг Украины необходимо три условия: учет интересов и суверенитета стран, не относящихся к Западу, признание приоритета человеческих жизней над любыми политическими интересами, а также «понимание, что мир уже давно дошел до опасной черты и необходима постройка новой системы безопасности, поскольку старая уже не работает».

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