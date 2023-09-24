Актриса Юлия Топольницкая и певец Влад Топалов попали в номинацию и сразились за место на шоу «Новые звезды в Африке».

В очередном выпуске шоу появилась новая участница — медиум Лина Джебисашвили («Экстрасенсы. Битва сильнейших»). Она стала соратницей Оскара Кучеры и вошла в его коалицию.

Противостояние двух коалиций продолжилось. Жертвами интриг и кандидатами на выбывание стали Влад Топалов и Юлия Топольницкая.

На испытании им нужно было держать равновесие и аккуратно строить башню. В итоге терпеливее оказалась Топольницкая. Она расплакалась после победы в испытании. А Топалов тоже не сдержал слез после своего поражения. В итоге Топалов покинул шоу «Новые звезды в Африке».