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Топалов и Топольницкая сразились за место в шоу «Звезды в Африке»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Актриса Юлия Топольницкая и певец Влад Топалов попали в номинацию и сразились за место на шоу «Новые звезды в Африке».

В очередном выпуске шоу появилась новая участница — медиум Лина Джебисашвили («Экстрасенсы. Битва сильнейших»). Она стала соратницей Оскара Кучеры и вошла в его коалицию.

Противостояние двух коалиций продолжилось. Жертвами интриг и кандидатами на выбывание стали Влад Топалов и Юлия Топольницкая.

На испытании им нужно было держать равновесие и аккуратно строить башню. В итоге терпеливее оказалась Топольницкая. Она расплакалась после победы в испытании. А Топалов тоже не сдержал слез после своего поражения. В итоге Топалов покинул шоу «Новые звезды в Африке».

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