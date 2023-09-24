НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска подбили два редких танка Strv 122

Источник:
Forbes
683 4

Российские военные подбили два редких танка Strv 122, переданных Швецией Вооруженными силам Украины, сообщает Forbes со ссылкой на источники. 

«Украинская 21-я механизированная дивизия внезапно лишилась пятой части своих лучших шведских танков и не может получить замену», — говорится в материале. По данным издания, шведские танки были подбиты российскими дронами-камикадзе.

Эта бригада — основной пользователь шведского вооружения. Вот уже несколько месяцев она ведет оборонительные действия на северо-востоке Украины, пытаясь сдержать российское контрнаступление, отметил Forbes.

Strv 122 — шведская модификация немецкого танка Leopard 2A6. От базового варианта она отличается усиленной бронезащитой.

Тема: Военная операция на Украине
WSJ рассказала об адаптации российской армии к боевым реалиям
Лавров сказал, когда Россия будет уважать целостность Украины
Украинский дрон атаковал административное здание в Курске
Кандидат в президенты США заявил, что Украине не место в НАТО
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Забытая девочка из детского «Голоса» довела до мурашек наставников
Соколикова взяли в «Голос. Уже не дети» после компрометирующих слухов
Неизвестный вирус нашли в Марианской впадине
Набраны все команды участников «Голос. Уже не дети»
Обсуждение (4)
О самом главном
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Какие женские качества возбуждают мужчин
Все статьи
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Топ комментариев

GammiPluh

Позорище, а не премьер министр

pepelmetal

А что же сам Пашинян не признал Карабах? Осла знать по ушам, медведя по когтям, а дурака — по речам!

mosquito__2010

Саакашвили тоже обвинял, только в итоге как оказалось сам начал войну в 2008.

pepelmetal

Сейчас пшечий хлзяин сделает атата