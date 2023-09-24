Российские войска подбили два редких танка Strv 122

Российские военные подбили два редких танка Strv 122, переданных Швецией Вооруженными силам Украины, сообщает Forbes со ссылкой на источники.

«Украинская 21-я механизированная дивизия внезапно лишилась пятой части своих лучших шведских танков и не может получить замену», — говорится в материале. По данным издания, шведские танки были подбиты российскими дронами-камикадзе.

Эта бригада — основной пользователь шведского вооружения. Вот уже несколько месяцев она ведет оборонительные действия на северо-востоке Украины, пытаясь сдержать российское контрнаступление, отметил Forbes.

Strv 122 — шведская модификация немецкого танка Leopard 2A6. От базового варианта она отличается усиленной бронезащитой.