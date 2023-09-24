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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

WSJ рассказала об адаптации российской армии к боевым реалиям

Источник:
The Wall Street Journal
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Российская армия смогла адаптироваться к реалиям на поле боя в ходе проведения специальной военной операции на Украине, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на военных экспертов

«Российская армия адаптируется по нескольким направлениям и мы внимательно следим за этим», — сказал командующий ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера.

Эксперты отмечают, что Россия «извлекла уроки из ошибок», допущенных во время начальной фазы специальной военной операции, а то, как ее Вооруженные силы адаптируются к реалиям конфликта, «может создать трудности для Украины».

Российские силы стали активно задействовать беспилотные летательные аппараты, переместили склады с боеприпасами и техникой за пределы зоны досягаемости американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Вооруженные силы Украины пока могут адекватно отвечать на подобные изменения российской тактики, что стало одной из основных причин «пробуксовки контрнаступления».

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