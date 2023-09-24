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Склонность к разгулу оказалась темной стороной любителей порядка

Источник:
Sibnet.ru
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Домашняя уборка
Фото: © Victoria Borodinova

Люди с патологической тягой к чистоте и порядку могут срываться в загулы и оргии, рассказал клинический психолог, психоаналитик Юрий Грязев

Существует несколько причин патологической страсти к порядку. Среди них — ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство), оператуарное функционирование (чрезмерно возбужденное состояние психики) и педантизм (склонность к порядку), пояснил «Газете.ру» эксперт.

«Педант с обсессивно-компульсивным типом личности (не путать с расстройством) — это такой тип людей, у которых все с иголочки: рядом с ними можно себя почувствовать неухоженным», — сообщил Грязев.

Но, по словам психоаналитика, у педантизма есть обратная сторона — это срывы в загулы, случайный секс, алкоголь.

«Все максимально грязное и отвратительное. Это случается не на регулярной основе, а эпизодически: они долго копят напряжение, подавляют свою агрессию и недовольство, а в результате происходит срыв, от которого они сами же и страдают», — уточнил психолог.

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