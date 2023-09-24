Эксперт допустил отправку сил НАТО на Украину из‑за разгрома ВСУ

НАТО может отправить свои силы на территорию Украины из-за поражений ВСУ в боестолкновениях с российской армией, пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен

«Россия совершенно справедливо считает, что она противостоит НАТО, а Украина лишь выступает своего рода посредником. К сожалению, сейчас все дошло до той точки, когда этот самый посредник терпит провал и когда сторонники конфликта могут решить отправить на линию фронта собственные войска», — цитирует ТАСС Брайена.

Он напомнил, что в зоне боевых действий уже находятся военные советники альянса — точно так же, как было во Вьетнаме, прежде чем туда прибыли американские морские пехотинцы и сухопутные силы.

По мнению аналитика, если президента США Джо Байдена переизберут на новый срок, он, вероятнее всего, отправит на Украину армию своей страны, чтобы та попыталась «спасти» ее. В результате действий главы Белого дома конфликт охватит всю Европу, спрогнозировал Брайен.