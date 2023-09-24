Лавров сказал, когда Россия будет уважать целостность Украины

Россия уважает территориальную целостность Украины в условиях выполнения положений, принятых в декларации о ее независимости в 1991 году, заявил глава МИД Сергей Лавров

«В декларации независимости было одним из главных для нас моментов, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. Вот в той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украины поддерживаем», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Он напомнил, что Москва признала суверенитет Украины на основе ее декларации о независимости, где «много что записано хорошего», включая уважение прав нацменьшинств. При этом в документе прямо упоминается русский язык.

В этой связи он упомянул декларацию о принципах отношений между суверенными государствами на основе Устава ООН, где говорится, что государства обязаны уважать суверенитет и территориальную целостность тех стран, «чьи правительства уважают принцип самоопределения народов и в силу этого представляют все население, проживающее на данной территории».

«У нас никаких проблем нет с территориальной целостностью Украины, она была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали бомбить свой собственный народ», — подчеркнул Лавров.