Искусственный интеллект создал переводчик с петушиного языка

Японские ученые с помощью искусственного интеллекта разработали переводчик с петушиного языка, способный идентифицировать эмоциональные состояния птиц.

Исследование велось под руководством профессора Университета Токио Адриаеа Дэвида Чеока. Создать его помогла технология, которую ученые называют «Глубокий эмоциональный анализ». Она позволяет идентифицировать эмоции птиц при помощи анализа звуковых паттернов, приводит «Лента.ру» слова Чеока.

По итогам исследования ученые сделали вывод, что созданная при помощи искусственного интеллекта система способна идентифицировать «различные эмоциональные состояния у куриц, включая голод, страх, злость, удовлетворенность, восторг и стресс».

В тестировании участвовали около 80 особей петухов и куриц. Вместе с инженерами над проектом работали ветеринары и зоопсихологи.