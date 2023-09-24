НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Искусственный интеллект создал переводчик с петушиного языка

Источник:
«Лента.ру»
274 1

Японские ученые с помощью искусственного интеллекта разработали переводчик с петушиного языка, способный идентифицировать эмоциональные состояния птиц.

Исследование велось под руководством профессора Университета Токио Адриаеа Дэвида Чеока. Создать его помогла технология, которую ученые называют «Глубокий эмоциональный анализ». Она позволяет идентифицировать эмоции птиц при помощи анализа звуковых паттернов, приводит «Лента.ру» слова Чеока.

По итогам исследования ученые сделали вывод, что созданная при помощи искусственного интеллекта система способна идентифицировать «различные эмоциональные состояния у куриц, включая голод, страх, злость, удовлетворенность, восторг и стресс».

В тестировании участвовали около 80 особей петухов и куриц. Вместе с инженерами над проектом работали ветеринары и зоопсихологи.

Еще по теме
Следы доисторических войн нашли в пустыне Атакама
Неизвестный вирус нашли в Марианской впадине
Создан точный редактор человеческого генома
НЛО заметили перед землетрясением в Марокко
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Забытая девочка из детского «Голоса» довела до мурашек наставников
Соколикова взяли в «Голос. Уже не дети» после компрометирующих слухов
Неизвестный вирус нашли в Марианской впадине
Минусовые температуры придут в Новосибирскую область
Обсуждение (1)
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Самое обсуждаемое
33
Азербайджан заявил о начале военной операции в Карабахе
27
Байден вновь оскорбил Путина
24
Зеленский в ООН потребовал отнять у России ядерное оружие
24
Украина нанесла удар по штабу Черноморского флота
24
Эксперты выявили подлог в передаче Крыма в состав УССР