Пашинян обвинил Россию в бедах Армении

Союзники Армении преследуют хотят показать уязвимость республики и отсутствии для нее возможности иметь независимое государство, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Армения никогда не отказывалась от союзнических обязательств и не предавала своих союзников. Но анализ ситуации показывает, что системы безопасности и союзники (Россия и другие члены ОДКБ, — ред.), на которых мы долгое время надеялись, поставили задачу показать нашу уязвимость и невозможность для народа Армении иметь независимое государство», — сказал Пашинян в видеообращении.

Он назвал неэффективными структуры безопасности, в которых состоит Армения «Наши некоторые партнеры, чтобы показать нашу уязвимость в сфере безопасности, прилагают все больше усилий. Теперь они ставят под удар не только внешнюю, но и внутреннюю безопасность и стабильность Армении, — отметил Пашинян.

Азербайджан во вторник, 19 сентября объявил о начале в Карабахе «антитеррористической операции» восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе.

Власти Армении защищать непризнанную республику с армянским населением отказались. Начинать военные действия против Баку Ереван не намерен, сказал Пашинян.

Президент России Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума заявил, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом.