Психолог объяснила нежелание женщин заниматься сексом

Женскую сексуальность определяет не только состояние здоровья, но и повседневные привычки, рассказала психолог-сексолог консультант в области сексуальных отношений Евгения Морозова.

«Если женщина много работает, строит карьеру и не находит времени для полноценного отдыха, у нее нет сил на флирт, на длительные прелюдии, на хороший секс и даже на оргазм», — пояснила «Газете.ру» эксперт.

По ее словам, женщины, которые привыкли держать все в своей жизни под контролем, находятся в постоянном напряжении, не могут расслабиться и отключить голову, им трудно дается наслаждение. «Часто они вовсе теряют интерес к сексуальной жизни», — отметила она.

Чтобы быть сексуальной, привлекать противоположный пол и испытывать оргазмы, психолог порекомендовала наладить сон, а также заняться тем, что действительно нравится – это поможет отвлекаться от рабочей рутины.