Мальчик сбежал из дома, когда узнал откуда берутся дети

Восьмилетний мальчик в городе Прокопьевске сбежал из дома, чтобы его не заставили жениться. Незадолго до этого он узнал от старших товарищей, откуда берутся дети.

«Про секс ему рассказали старшие ребята во дворе, Коля понял, что люди занимаются им, чтобы родились дети. Он сообщил мне об этом и сказал, что ни за что никогда не будет жениться, потому что ему такое противно и отвратительно», — рассказала «МК» мама мальчика.

Она не придала этому разговору значения. Но потом в классе мальчика состоялся урок «Разговоры о важном», на котором учительница рассказала о том, что каждый человек должен обязательно создать семью и завести детей.

«В этот раз сын мне ничего говорить не стал. Пару дней ходил какой-то смурной, а несколько дней назад пришел из школы, немного покопался в шкафу и сразу ушел гулять», — добавила мама, отметив, что с прогулки он не вернулся.

Пропавшего мальчика нашли в тот же вечер – в лесопарке, где он обустраивал себе ночлег из одеяла и простыни, взятых дома. Ребенок заявил, что собирается построить в лесу дом, чтобы его никто не нашел и не заставил «жениться и заниматься сексом».