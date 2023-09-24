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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Украинский дрон атаковал административное здание в Курске

Источник:
Sibnet.ru
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Украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе, сообщил губернатор региона Роман Старовойт

«В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе. Незначительно пострадала крыша. Сотрудники оперативных служб выехали на место», — написал губернатор своем в телеграм-канале.

Курская область граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам. С 11 апреля 2022 года в региона действует «Желтый» (высокий) уровень террористической опасности.


Тема: Военная операция на Украине
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