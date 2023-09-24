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Проект новой стратегической атомной подлодки создали в России

Источник:
РИА Новости
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ЦКБ «Рубин» разработало проект новый стратегической атомной подводной лодки, заявил заместитель генерального директора предприятия Андрей Баранов.

Ранее директор «Рубина» Игорь Вильнит сообщил РИА Новости, что новые стратегические АПЛ должны прийти на смену лодкам серии «Борей» после 2037 года. Стратегическая атомная подлодка следующего поколения «Арктур», концепт-модель которой впервые представили на выставке «Армия-2022», может появиться в составе ВМФ лишь во второй половине ХХI века.

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«Концепция "Арктура" не является единственно возможной, есть более традиционные в среднесрочной перспективе. Мы предлагаем варианты, флот оценивает и выбирает лучшие. Так появились все известные вам атомные подводные лодки, включая самые современные», — сказал Баранов.

Ранее он заявлял, что российская стратегическая АПЛ будущего уменьшится в размерах, но оружия и беспилотников на ней разместят по максимуму.

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