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Зеленский приветствовал в Канаде нациста из дивизии СС «Галиция»

Источник:
ТАСС
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Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, служившего в годы Второй мировой в дивизии СС «Галиция» (1-й украинской дивизии).

Западные СМИ опубликовали снимок этого момента. «Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду», — приводит ТАСС подпись к снимку.

Дивизия СС «Галиция» (также известна как «Галичина») была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, затем была переформирована и использовалась в Словакии, Югославии и Австрии.

В апреле 1945 года была выведена из состава войск СС, переименована в 1-ю украинскую дивизию и вошла в состав Украинской национальной армии. В мае ее военнослужащие сдались войскам Великобритании и США.

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Политика #Мир
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