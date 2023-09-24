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Губернатор Севастополя рассказал о чуде с иконой в штабе ЧФ

Источник:
Sibnet.ru
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Икона адмирала Федора Ушакова в штабе Черноморского флота
Икона адмирала Федора Ушакова в штабе Черноморского флота
Фото: © t.me/razvozhaev

Икона с изображением великого русского флотоводца, адмирала Федора, Ушакова причисленного к лику святых, чудом уцелела после ракетного удара Украины по штабу Черноморского флота, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Эта икона с фигурой святого из штаба Черноморского флота <...> деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что адмирал не потерпел ни одного поражения. Спустя века Ушаков «продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой Победе», отметил губернатор.

«Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда», — заявил Развожаев.

Украина в пятницу, 22 сентября нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате атаки повреждения получило историческое здание штаба.

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Топ комментариев

GammiPluh

Позорище, а не премьер министр

mosquito__2010

Саакашвили тоже обвинял, только в итоге как оказалось сам начал войну в 2008.

pepelmetal

Сейчас пшечий хлзяин сделает атата

ball-n-wall

Это уже серьезно. Шольца бы рылом об эту железку шмякнуть..