Россия заявила о готовности к переговорам без прекращения огня

Россия готова к переговорам с Украиной о мирной разрешении конфликта, но только без прекращения огня, заявил глава МИД Сергей Лавров

«Никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать, потому что мы раз это рассмотрели, вы нас обманули», — отметил Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН.

Он напомнил, что Москва и Киев вели переговоры об урегулировании в марте — апреле 2022 года и были уже достигнуты договоренности. «А через два дня состоялась Буча, потому что, я думаю, кому-то в Лондоне или в Вашингтоне не хотелось, чтобы эта война заканчивалась», — сказал глава МИД России.

При этом в целом Москва готова к переговорам по Украине, подчеркнул он Лавров.