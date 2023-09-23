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Рогозин стал сенатором от нового региона

Источник:
ТАСС
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Бывший глава Роскомоса Дмитрий Рогозин
Бывший глава Роскомоса Дмитрий Рогозин
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Бывший руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин стал представителем Запорожской области в Совете Федерации.

«Благодарен избранном губернатору Запорожской области [Евгению Балицкому] за оказанное мне доверие представлять этой освобожденный <...> старинный русский регион в верхней палате нашего федерального парламента», — сказал ТАСС Рогозин

Среди первоочередных задач он назвал содействие во взятии под контроль территории региона (областной центр — город Запорожье — находится под контролем Украины), а также послевоенное обустройство.

Рогозин в 2008 — 2011 годах был постоянным представителем России при НАТО. Затем до 2018 года занимал пост вице-премьера по военно-промышленному комплексу. С 2018-го по 2022-й возглавил «Роскосмос». С ноября прошлого года возглавляет группу военных советников «Царские волки» в зоне СВО. 



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