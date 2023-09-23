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Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в Мали

Источник:
РБК
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Самолет совершил аварийную посадку и загорелся в районе аэропорта города Гао в районе вооруженного конфликта между армией Мали и повстанцами-сепаратистами, сообщили очевидцы.

Возле аэропорта города Гао на северо-востоке Мали разбился и загорелся самолет, приводит РБК сообщение местного издания Malijet.

Корреспондент France 24 в Мали Серж Даниэль в соцсетях написал, что, по его данным, речь идет о самолете Ил-76, который совершил аварийную посадку и загорелся в конце взлетно-посадочной полосы.На месте были слышны звуки взрывов, отметил журналист.


По информации военкора Чингиса Дамбиева самолет, предположительно, принадлежал белорусской грузовой авиакомпании Rubystar Airways и выполнял рейс в интересах ООН.

Мали, где в 2021 году произошел военный переворот, находится в состоянии вооруженного конфликта. На северо-востоке страны идут бои между армией страны и повстанческими группами из числа сепаратистов-туарегов.

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