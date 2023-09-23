Президент Украины Владимир Зеленский вел себя крайне эмоционально на Генеральной Ассамблее ООН, пишет агентство Bloomberg.

«Спор украинского лидера с одним из его крупнейших союзников на Генеральной Ассамблее ООН вышел из-под контроля, что лишь намекает на напряженность, нарастающую за кулисами», — говорится в материале.

Издание считает, что Зеленский почувствовал поддержка Украины со стороны США и других стран начинает терять падать

«Во время этой дискуссии он порой был очень эмоционален <...> и яростно критиковал страны, которые, по его словам, недостаточно быстро поставляют оружие», — отметили авторы материала.