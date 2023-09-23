Российские разведчики сообщили уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем, состоящим из военнослужащих Вооруженных сил Германии

«Когда мы остановили их очередной "мясной штурм" и заптурили (уничтожили при помощи ПТУР) Leopard, мы выдвинулись к сожженной технике в надежде взять языка. И обнаружили, что механик-водитель танка был тяжело ранен, а остальные погибли. Механик, когда очнулся и нас увидел, начал кричать "нихт шиссен" (не стреляйте)», — рассказал РИА Новости командир разведгруппы с позывным Легенда.

По его словам, немец несколько раз сказал, что он не наемник, а военнослужащий бундесвера и весь экипаж из одной роты и пока немецкому военнослужащему оказывали первую помощь, тот назвал свою бригаду и место ее дислокации.

«Я спросил у дока, сколько он еще проживет, и док ответил — еще несколько минут. Я сказал немцу, что ранение слишком тяжелое и шансов выжить у него нет. Он сказал, что очень любит своего ребенка и жену и жалеет, что согласился сюда поехать», — добавил Легенда.

Командир разведгруппы, он сначала немного удивился, обнаружив немца в подбитой машине. «Но потом даже порадовался, что неважно, какой экипаж сидит в Leopard — украинские боевики или немецкие военнослужащие, итог будет один: немецкие танки будут гореть и американские так же будут гореть, даже если им управлять будут "америкосы"», — подчеркнул российский разведчик.