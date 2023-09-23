Рост тарифов на ЖКХ в 2024 году ограничат 9,8%

Рост совокупного платежа за коммунальные услуги в 2024 году не превысит 9,8%, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на период 2024-2026 годы.

«С учетом влияния указанных факторов на затраты ресурсоснабжающих организаций в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения, доли расходов на электро-, газоснабжение в совокупном платеже за коммунальные услуги, индексация платы граждан за коммунальные услуги составит: в 2024 году — 9,8%, в 2025 году — 5,7%, в 2026 году — 4%», — сказано в документе.

Годом ранее правительство РФ перенесло индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.

Следующая индексация коммунальных тарифов произойдет только 1 июля 2024 года.