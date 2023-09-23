Минобороны заявило о поражении запасов крылатых ракет ВСУ

Удары российских войск уничтожили часть запасов крылатых
ракет и снарядов с обедненным ураном, переданных Западом Украине, говорится в
сообщении Минобороны России.
Нанесено 12 групповых ударов высокоточным оружием большой
дальности наземного и воздушного базирования, беспилотниками по объектам ремонта
авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработки, местам хранения
боеприпасов, высокоточного оружия, центрам разведки и подготовки украинских
диверсантов, а также пунктам размещения иностранных наемников, сказано в
сообщении.
Нанесен ущерб системе обеспечения группировок войск ВСУ,
действующих на херсонском и запорожском направлениях, снижены возможности
ремонтно-восстановительных органов, отметили в военном ведомстве.
Уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с
обедненным ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и
зенитных ракетных комплексов, переданных Западом Украине, уточнили в Минобороны.