Минобороны заявило о поражении запасов крылатых ракет ВСУ

Удары российских войск уничтожили часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, переданных Западом Украине, говорится в сообщении Минобороны России.

Нанесено 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотниками по объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработки, местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия, центрам разведки и подготовки украинских диверсантов, а также пунктам размещения иностранных наемников, сказано в сообщении.

Нанесен ущерб системе обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на херсонском и запорожском направлениях, снижены возможности ремонтно-восстановительных органов, отметили в военном ведомстве.

Уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Западом Украине, уточнили в Минобороны.