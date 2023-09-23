Киев признал, что танки Abrams на поле боя долго не проживут

Переданные украинской армии американские танки Abrams долго не проживут на фронте, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Они (танки Abrams) должны применяться в очень специфических, хорошо подготовленных операциях, потому что если их использовать на передовой и просто в общевойсковых боях, то на поле боя долго они не проживут, — цитирует РИА Новости Буданова.

По его словам, ожидаемые в украинском командовании дальнобойные ракеты ATACMS также «не изменят ситуацию» на фронте. По его мнению, Вашингтон должен поставлять «по меньшей мере сотни» единиц этого оружия для достижения положительного для Киева эффекта.

Буданов признал явные преимущества армии России, отметив, что борьба с российской авиацией с помощью систем ПВО «очень затратна и неэффективна».