НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Киев признал, что танки Abrams на поле боя долго не проживут

Источник:
РИА Новости
246 4
Американский танк Abrams
Фото: Sgt. Jeremiah Woods

Переданные украинской армии американские танки Abrams долго не проживут на фронте, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Они (танки Abrams) должны применяться в очень специфических, хорошо подготовленных операциях, потому что если их использовать на передовой и просто в общевойсковых боях, то на поле боя долго они не проживут, — цитирует РИА Новости Буданова.

По его словам, ожидаемые в украинском командовании дальнобойные ракеты ATACMS также «не изменят ситуацию» на фронте. По его мнению, Вашингтон должен поставлять «по меньшей мере сотни» единиц этого оружия для достижения положительного для Киева эффекта.

Буданов признал явные преимущества армии России, отметив, что борьба с российской авиацией с помощью систем ПВО «очень затратна и неэффективна».

Еще по теме
США отказали Зеленскому в поставках дальнобойных ракет ATACMS
Байден пообещал передать ВСУ танки Abrams на следующей неделе
Пентагон запретил ВСУ атаковать Россию американским оружием
Украина не приняла у Германии неисправные танки Leopard 1A5
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Неизвестный вирус нашли в Марианской впадине
Расшифровка «черных ящиков» севшего в поле самолета стала сенсацией
Минусовые температуры придут в Новосибирскую область
Песню про «очень хитрого Эрдогана» сочинили в Comedy Club
Обсуждение (4)
Картина дня
Эксперты выявили подлог в передаче Крыма в состав УССР
Киев признал, что танки Abrams на поле боя долго не проживут
Российские банки стали повышать ставки по вкладам
Украина вновь атаковала ракетами Севастополь
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

ball-n-wall

Походу вообще о многом предстоит забыть...

Удавиков

соболезнования родным и близким

kygear

Жизни и здоровье в обмен на фантики.Станок не останавливается.

Удавиков

запад прогнил полностью, ложью зомбируют свои населения