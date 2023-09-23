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Российские банки стали повышать ставки по вкладам

Источник:
Российская газета
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Крупные российские банки вслед за повышением ключевой ставки Банком России до 13% перешли к улучшению условий по рублевым депозитам.

Первым об увеличении ставок объявил Росбанк и с 16 сентября повысил ставку по шестимесячному вкладу, доходностью по которому составила 13%. С 20 сентября повысил ставки и Россельхозбанк. Увеличение составило 1-1,5 процентного пункта и касалось депозитов от шести до двенадцати месяцев. Наибольшая ставка в 11% по-прежнему действует только по вкладу на три месяца.

Сбербанк улучшил условия по рублевым вкладам от двух до шести месяцев с 22 сентября. Увеличение в основном составило 0,3 процентных пункта, но с одним исключением. Ставка по вкладу сроком четыре месяца выросла на 1,3 процентного пункта, достигнув 11,1%.

Максимальная же доходность по вкладам в Альфа-Банке теперь достигла 13,5. Такая ставка доступна по депозиту сроком в три года с выплатой процентов в конце срока и без возможности снятия и пополнения. Ставка на три месяца и полгода остается на прежнем уровне в 11%, на год и два года - в размере 10,9% соответственно.

Текущую ситуацию с ключевой ставкой банки оценивают, как пиковую или предпиковую, рассказал РГ главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. При этом, по его словам, есть ожидание, что уже в первой половине следующего года ЦБ может пойти на постепенное смягчение денежно-кредитной политики.

По этой причине банки не спешат поднимать ставки по вкладам. Реакция на предыдущий подъем в августе была достаточно быстрая из-за большого шага повышения ключевой ставки — целых 3,5 процентных пункта, отметил Зварич.

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