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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина вновь атаковала ракетами Севастополь

Источник:
Sibnet.ru
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Российские силы противовоздушной обороны отработали в Севастополе сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Ракетные обломки упали в районе причала у Сухарной балки после срабатывания системы ПВО в Севастополе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, в Севастополе отработало ПВО. Ракетные обломки упали в районе причала в районе Сухарной балки», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, все спецслужбы выехали на место. «Прошу сохранять спокойствие», — призвал Развожаев.

 
Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты
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