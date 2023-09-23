Украина вновь атаковала ракетами Севастополь

Российские силы противовоздушной обороны отработали в
Севастополе сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ракетные обломки упали в районе причала у Сухарной балки после срабатывания системы ПВО в Севастополе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«По предварительной информации, в Севастополе отработало
ПВО. Ракетные обломки упали в районе причала в районе Сухарной балки», — написал
губернатор в своем телеграм-канале.
По его словам, все спецслужбы выехали на место. «Прошу
сохранять спокойствие», — призвал Развожаев.