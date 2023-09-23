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Эксперты выявили подлог в передаче Крыма в состав УССР

Источник:
РИА Новости
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Власти СССР при принятии решения о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР сослались на документ, которого не существовало в природе, сообщил сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

«В своем указе Президиум Верховного совета СССР постановляет утвердить совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области, однако такого документа в природе не существовало», — сказал РИА Новости Трофимов.

В ходе изучения архивов рабочая группа, по его словам, не нашла совместного представления президиумов верховных советов двух республик. «Были отдельные постановления президиумов республик, разные как по форме, так и по содержанию, но совместного представления не принималось», — подчеркнул депутат.

По его словам, при передаче Крыма в состав УССР была грубейшим образом нарушена юридическая основа трех конституций: СССР, РСФСР и УССР. Кроме того, не были соблюдены административно-хозяйственные процедуры и прописаны гарантии прав крымчан.

В частности, пояснил он, для передачи полуострова по процедуре сначала необходимо было провести референдум в рамках РСФСР, но этого сделано не было, мнение населения республики никто не спросил.

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