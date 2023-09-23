США потребовали от Варшавы разъяснений после слов премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о приостановке военной помощи Украине, пишут американские СМИ со ссылкой на источники.

Моравецкий заявил, что Варшава больше не поставляет Киеву никакого вооружения. Он сообщил, что его страна сейчас нацелена на приобретение современного вооружения для своей армии.

Заявление Моравецкого обострило спор между Варшавой и Киевом, начавшийся из-за поставок украинского зерна, указывает агентство. Но разногласия между двумя странами «пока не привели к трещинам в единстве коалиции», поддерживающей Киев, приводит РБК сообщение Bloomberg.

Польские дипломаты в частном порядке заверили коллег, что военная помощь Украине сохранится, хотя и в меньших объемах.

При этом потеря поддержки Варшавы может пагубно отразиться на военных усилиях Киева, так как это может подорвать единство в странах НАТО, отметил собеседник.