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Соколикова взяли в «Голос. Уже не дети» после компрометирующих слухов

Источник:
Sibnet.ru
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Ярослав Соколиков из второго сезона шоу «Голос. Дети» выступил на проекте «Голосе. Уже не дети» и попал в команду Пелагею.

Во втором сезоне детского «Голоса» Соколиков был в команде Максима Фадеева и дошел до финала. За две недели до выхода выпуска «Голос. Уже не дети» с выступлением Соколикова в Сети появился компромат на сговор руководства проекта с наставниками.

Актер и блогер Станислав Садальский сообщил, что слышал разговор музыкального продюсера «Голоса» Юрия Аксюты, который дает указание наставникам, чтобы «как можно больше наставников повернулись к Ярославу Соколикову».

В слепых прослушиваниях «Голоса. Уже не дети» Соколиков выступил с песней Алессандро Сафины «Luna». Повернулась к нему только Пелагея, у которой оставалось последнее место в команде.

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