Пелагея забыла победителя детского «Голоса 6»

Победитель шестого сезона «Голос. Дети» Валерий Кузаков выступил на слепых прослушиваниях проекта «Голос. Уже не дети». К нему никто не повернулся, а наставница не смогла его узнать.

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Кузаков выступал в «Голосе. Дети», когда ему было девять лет. В шестом сезоне после скандала из-за победы дочки Алсу, победителями признали всех финалистов. Кузаков оказался в их числе.

На «Голосе. Уже не дети» бывший победитель исполнил песню «Я люблю тебя до слез», но не смог развернуть наставников.

Более того, когда Пелагея увидела бывшего подопечного, она его совсем не узнала и начала спрашивать из какого он сезона и как его зовут. Когда участник назвал имя, она все равно его не вспомнила. Но, после трансляции фрагментов из детского «Голоса», Пелагея, наконец, признала Кузакова.