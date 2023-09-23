Стали известны участники четвертого выпуска «Голос. Уже не дети»

Четвертый выпуск проекта «Голос. Уже не дети» завершил этап слепых прослушиваний, наставники полностью сформировали команды, в каждой из которых по восемь исполнителей.

Прошли слепые прослушивания

Даша Волосевич. Участвовала в пятом сезоне детского «Голоса» была в команде Пелагеи и выбыла из проекта на этапе поединков. В новом сезоне развернула всех наставников, которые были очень тронуты ее выступлением.

Александра Харазьян. Участница шестого сезона «Голос. Дети» из команды Пелагеи, тогда девочка выбыла на этапе поединков. Сейчас триумфально развернула всех наставников, получила массу похвалы и снова отправилась в команду Пелагеи.

София Федорова. Была в команде Басты в пятом сезоне «Голоса. Дети» и заняла второе место. Вернувшись в «Голос. Уже не дети», девушка сумела развернуть Пелагею и Гагарину. Федорова выбрала Полину Гагарину.

Арина Миронова. Участвовала в третьем сезоне детского «Голоса» в команде Димы Билана и выбыла на этапе поединков. В «Голос. Уже не дети» к девушке из любопытства повернулся Билан, который оказался единственным, развернувшим кресло.

Федор Сорокин. Участник команды Егора Крида из детского «Голоса 9». Мальчик тогда дошел до финала, а сейчас смог развернуть только Егора Крида.

Нонна Егонян. Участница третьего сезона «Голос. Дети» из команды Пелагеи выбыла на этапе поединков. В «Голосе. Уже не дети» произвела фурор, развернув всех наставников, но выбрала команду Егора Крида.

Анастасия Рогинская. Участвовала в шестом сезоне «Голоса. Дети» у Пелагеи и выбыла в дополнительном этапе перед финалом. На этот раз к девочке повернулись Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид. Но пошла Рогинская к Пелагее, так как у других наставников уже не было мест в командах.

Ярослав Соколиков. Участник и финалист второго сезона «Голоса. Дети» из команды Максима Фадеева. На слепых прослушиваниях «Голос. Уже не дети» к нему повернулась только Пелагея, у которой оставалось последнее место в команде.

Выбыли из «Голос. Уже не дети»

Валерий Кузаков. Был победителем шестого сезона в команде Пелагеи. На «Голосе. Уже не дети» к нему никто не повернулся, а Пелагея не узнала парня даже когда он представился. Воспоминания накатили на наставницу лишь тогда, когда он сказал, что был в ее команде, а на экране показали повтор из пятого сезона.

Данил Плужников. Победил в третьем сезоне «Голос. Дети» в команде Димы Билана. На этот раз к участнику никто не повернулся, но героя проекта узнали все старые наставники, а Егор Крид пообещал помочь Плужникову, если тому потребуется помощь.

Мариам Абделькадер. Участница скандального шестого сезона «Голос. Дети», когда всех суперфиналистов признали победителями. Была участницей Пелагеи, но в «Голосе. Уже не дети» к ней не повернулась даже бывшая наставница. А Гагарина раскритиковала ее выступление.

Мария Политикова. Участница команды Басты из восьмого сезона детского «Голоса», занявшая третье место. К ней наставники не повернулись, хотя похвалили выступление.