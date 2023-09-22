Как сохранить доступ к «Госуслугам» после 1 октября

С 1 октября 2023 года для входа в личный кабинет на «Госуслугах» станет обязательной двухфакторная аутентификация. Чтобы сохранить доступ к аккаунту, нужно заранее выбрать новый способ авторизации.

Помимо пароля и логина, потребуется вводить код, который будет приходить по СМС. Есть также альтернатива: одноразовые коды из приложения либо вход по биометрии. Изменения коснутся как веб-версии, так и приложения.

С полуночи 1 октября пользователям принудительно предложат выбрать способ для входа. Без этого будет невозможно воспользоваться личным кабинетом на «Госуслугах».

Чтобы самому заранее настроить двойную аутентификацию, нужно кликнуть на раздел «Профиль» в верхнем правом углу, далее — выбрать «Безопасность». В опции «Вход с подтверждением» передвинуть соответствующий флажок.

Если из-за старого номера телефона не приходит СМС, нужно указать на «Госуслугах» актуальный номер. До 1 октября это можно сделать без дополнительных подтверждений.