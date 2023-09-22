Забытая девочка из детского «Голоса» довела до мурашек наставников

Участница пятого сезона «Голос. Дети» Дарья Волосевич вернулась в «Голос. Уже не дети» и довела до мурашек наставников своим выступлением.

Волосевич в пятом сезоне детского «Голоса» была в команде Пелагеи и выбыла из проекта на этапе поединков.

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В «Голосе. Уже не дети» она исполнила песню «Снег» и развернула всех наставников: первыми повернулись Пелагея и Полина Гагарина, а в конце выступления — Дима Билан и Егор Крид.

Когда Волосевич представилась, Пелагея воскликнула: «Я тебя не узнала! Я тебя вообще не узнала». Но участница была уверена, что развернет Пелагею, потому что в пятом сезоне она произвела на наставницу большое впечатление на слепых прослушиваниях.

Пелагея и Гагарина похвалили певицу и показали свои мурашки на руках. Проникновенное выступление отметили и Билан с Кридом, но последний предположил, что девушка отправится снова в команду к Пелагее.

Дарья Волосевич возразила Криду, что еще не приняла решение. Затем обменялась теплыми словами с Пелагеей, сказала, что желает получить новый опыт и пополнила команду Егора.