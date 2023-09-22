НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Забытая девочка из детского «Голоса» довела до мурашек наставников

Источник:
Sibnet.ru
208 0

Участница пятого сезона «Голос. Дети» Дарья Волосевич вернулась в «Голос. Уже не дети» и довела до мурашек наставников своим выступлением.

Волосевич в пятом сезоне детского «Голоса» была в команде Пелагеи и выбыла из проекта на этапе поединков. 

Фото: © соцсети

В «Голосе. Уже не дети» она исполнила песню «Снег» и развернула всех наставников: первыми повернулись Пелагея и Полина Гагарина, а в конце выступления — Дима Билан и Егор Крид. 

Когда Волосевич представилась, Пелагея воскликнула: «Я тебя не узнала! Я тебя вообще не узнала». Но участница была уверена, что развернет Пелагею, потому что в пятом сезоне она произвела на наставницу большое впечатление на слепых прослушиваниях.

Пелагея и Гагарина похвалили певицу и показали свои мурашки на руках. Проникновенное выступление отметили и Билан с Кридом, но последний предположил, что девушка отправится снова в команду к Пелагее.

Дарья Волосевич возразила Криду, что еще не приняла решение. Затем обменялась теплыми словами с Пелагеей, сказала, что желает получить новый опыт и пополнила команду Егора.

Еще по теме
Песню про «очень хитрого Эрдогана» сочинили в Comedy Club
Новых «Папиных дочек» уже продлили на второй сезон
Вечернее шоу «Эксклюзив» с Борисовым вернется на Первый канал
Стали известны подробности съемок реалити «Выжить в Самарканде»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Неизвестный вирус нашли в Марианской впадине
Имя Лободы исключили из эфира Первого канала
Кремль отказался комментировать состояние здоровья Кадырова
Расшифровка «черных ящиков» севшего в поле самолета стала сенсацией
Обсуждение (0)
О самом главном
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Какие женские качества возбуждают мужчин
Все статьи
Самое обсуждаемое
33
Азербайджан заявил о начале военной операции в Карабахе
28
Зеленский признал проблемы с контрнаступлением
27
Байден вновь оскорбил Путина
24
Зеленский в ООН потребовал отнять у России ядерное оружие
20
Запад настроился на 6-7 лет конфликта на Украине