«Яндекс Маркет» начнет доставлять заказы «Авито»

Команда популярного сервиса частных объявлений «Авито» расширяет возможности доставки — теперь заказы с «Авито» можно будет получить в пунктах выдачи маркетплейса «Яндекс Маркет».

Такая доставка начнет действовать с октября более чем в 100 городах России. Оплата пройдет в формате «Безопасной сделки», то есть деньги будут переведены продавцу только после того, как покупка получена.

Отслеживать посылки можно будет в приложении «Яндекс Go». Компании также тестируют возможность получения и отправки товаров с «Авито» в пунктах выдачи заказов популярного маркетплейса.

Через пункты выдачи заказов «Яндекс Маркета» можно будет отправлять или получать посылки до 12 килограммов. Храниться посылки будут до семи календарных дней, и еще на неделю можно будет продлить срок хранения.

Сдать заказ продавец сможет по номеру телефона и паспорту, а покупателю для получения нужно будет назвать свой номер телефона и код выдачи. У покупателя будет 15 минут на проверку товара, в течение которых от него можно будет бесплатно отказаться.