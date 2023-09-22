Обнаружена полностью металлическая планета

Итальянские астрономы из Туринского университета обнаружили необычную экзопланету, которая представляет собой сверхплотный шар из твердого металла.

Планета под названием Глизе 367 b удалена от Земли примерно на 31 световой год. По размерам она сопоставима с нашей планетой, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом The Astrophysical Journal Letters.

Еще одной особенностью железной планеты является огромная скорость вращения вокруг своего светила. Год на Глизе 367 b длится лишь 7,7 земного часа. Из-за близкой к звезде орбиты дневная температура на планете составляет около 1500 градусов Цельсия.

Ученые считают, что Глизе 367 b в нынешнем виде может оказаться железным ядро планеты, потерявшей свою каменистую мантию в результате катастрофы планетарного масштаба. По еще одной версии Глизе 367 b была газовым гигантом, которая в дальнейшем потеряла всю атмосферу, сохранив лишь металлический центр.