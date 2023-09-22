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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Дальнейшая помощь США Украине «повисла на волоске»

Источник:
Sibnet.ru
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Дальнейшая помощь Киеву со стороны США «висит на волоске», так как многие республиканцы в Конгрессе проголосуют против ее продолжения, считают американские политологи.

Так, Вашингтон все больше сосредотачивается на президентской компании 2024 года, поэтому вопрос о дальнейшей помощи Украине может утонуть в разногласиях партийной политики, пишет Washington Post.

Ожидается, что республиканцы проголосуют против следующего транша для Киева, в этой ситуации администрации президента США Джо Байдена потребуется представить убедительные аргументы для продолжения помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский уже подозревает Байдена в намерении ослабить поддержку Киева. В ходе визита в США Зеленский во время беседы с Байденом был крайне эмоционален и резко критиковал союзников за нерешительность в поставке оружия.

Зеленский рассчитывал в ходе визита в США рассчитывал добиться выделения 24 миллиардов долларов, однако в итоге пакеты военной поддержки оказались в десятки раз меньше. Кроме этого, Байден отказал президенту Украины в поставке дальнобойных ракет.

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Оборона #Конфликты #Армия
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