Россия запустила производство антишпионского смартфона

Производство антишпионского защищенного смартфона Р-ФОН на операционной системе Rosa Mobile стартовало на саранском заводе «Рутек», сообщает пресс-служба НТЦ ИТ «РОСА».

«Чтобы конфиденциальность данных пользователей была максимальной, то есть смартфон был защищен от шпионских атак, инженеры НТЦ ИТ "РОСА", разработчика мобильной ОС, сами пишут драйверы для всех аппаратных компонентов смартфона», — отмечается в сообщении.

Отечественный смартфон предназначен для массового потребителя, первые партии поступят в продажу в конце 2023 года. Р-ФОН получит 6,7-дюймовый дисплей, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, основную камеру с разрешением 50 Мп и чипсет MediaTek Helio G99.

В смартфоне также предусмотрены слот для двух сим-карт, модули Wi-Fi, Bluetooth и NFC, порт USB-C, датчик отпечатка пальца на боковой грани. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч. Стоимость устройства пока не разглашается.

При этом Forbes утверждает, что российский смартфон в реальности производят в Гонконге, на фабрике Bopel Mobile Technology Сo Limited. Об этом свидетельствуют данные из реестра Евразийской экономической комиссии.