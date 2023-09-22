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Россия запустила производство антишпионского смартфона

Источник:
Sibnet.ru
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Производство антишпионского защищенного смартфона Р-ФОН на операционной системе Rosa Mobile стартовало на саранском заводе «Рутек», сообщает пресс-служба НТЦ ИТ «РОСА».

смартфон Р-ФОН
смартфон Р-ФОН
Фото: © t.me/appsimru

«Чтобы конфиденциальность данных пользователей была максимальной, то есть смартфон был защищен от шпионских атак, инженеры НТЦ ИТ "РОСА", разработчика мобильной ОС, сами пишут драйверы для всех аппаратных компонентов смартфона», — отмечается в сообщении.

Отечественный смартфон предназначен для массового потребителя, первые партии поступят в продажу в конце 2023 года. Р-ФОН получит 6,7-дюймовый дисплей, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, основную камеру с разрешением 50 Мп и чипсет MediaTek Helio G99.

В смартфоне также предусмотрены слот для двух сим-карт, модули Wi-Fi, Bluetooth и NFC, порт USB-C, датчик отпечатка пальца на боковой грани. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч. Стоимость устройства пока не разглашается.

При этом Forbes утверждает, что российский смартфон в реальности производят в Гонконге, на фабрике Bopel Mobile Technology Сo Limited. Об этом свидетельствуют данные из реестра Евразийской экономической комиссии.

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