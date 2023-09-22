Сборка Lada X-Cross 5 оказалась под угрозой

Проект по сборке кроссоверов FAW под маркой Lada на заводе в Санкт-Петербурге может быть окончательно закрыт из-за разногласий двух компаний.

По его данным, АвтоВАЗ объявил о сборке автомобилей FAW с последующей локализацией, не имея долгосрочного контракта с китайским автопроизводителем, а при поставке тысячи машинокомплектов в адрес ВАЗа использовались посредники, пишет телеграм-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на свои источники.

АвтоВАЗ получил машины с дефектами как в электрике, так и в кузовах. Также китайская сторона капризничала и пыталась изменить условия уже достигнутых договоренностей.

В настоящее время на заводе Lada в Санкт-Петербурге не производятся автомобили.

Премьера Lada X-Cross 5, представляющего собой FAW Bestune T77, состоялась в июне 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме. Производство на заводе «Лада Санкт-Петербург» началось 17 июня. О начале продаж новой модели не объявлялось.