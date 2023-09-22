Сбер повысил минимальную ставку по ипотечным программам до 14,2%

Сбер повысил минимальные ставки по базовым ипотечным программам на 0,5 процентного пункта, до 14,2%, следует из материалов банка.

Минимальная ставка по базовым ипотечным программам «Вторичное жилье» и «Новостройки» увеличилась с 13,7% до 14,2%. Минимальный первоначальный взнос сохранился на уровне 10,1% и 15,1% для программы «Вторичное жилье» и «Новостройки» соответственно.

О повышении с 22 сентября ставок по ипотеке ранее сообщил глава Сбербанка Герман Греф на открытии кампуса «Школы 21». Он также рассказал, что с 25 сентября Сбер повысит ставки по некоторым вкладам. В настоящее время максимальная доходность по вкладам банка, согласно продуктам Сбера, составляет 12%.

Совет директоров Банка России 15 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых.