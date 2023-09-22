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Сбер повысил минимальную ставку по ипотечным программам до 14,2%

Источник:
Sibnet.ru
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Новое отделение Сбербанк
Фото: © Sibnet.ru

Сбер повысил минимальные ставки по базовым ипотечным программам на 0,5 процентного пункта, до 14,2%, следует из материалов банка.

Минимальная ставка по базовым ипотечным программам «Вторичное жилье» и «Новостройки» увеличилась с 13,7% до 14,2%. Минимальный первоначальный взнос сохранился на уровне 10,1% и 15,1% для программы «Вторичное жилье» и «Новостройки» соответственно.

О повышении с 22 сентября ставок по ипотеке ранее сообщил глава Сбербанка Герман Греф на открытии кампуса «Школы 21». Он также рассказал, что с 25 сентября Сбер повысит ставки по некоторым вкладам. В настоящее время максимальная доходность по вкладам банка, согласно продуктам Сбера, составляет 12%.

Совет директоров Банка России 15 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых.

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ball-n-wall

Походу вообще о многом предстоит забыть...

kygear

Жизни и здоровье в обмен на фантики.Станок не останавливается.

Удавиков

соболезнования родным и близким

Asd10

Ему лечиться надо. Совсем плохой стал.