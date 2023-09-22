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Работу Российского оскаровского комитета приостановили

Источник:
Sibnet.ru
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Оскар
Фото: © TheAcademy, twitter.com/TheAcademy

Российский оскаровский комитет, который ежегодно выдвигал отечественные кинокартины на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», приостановил работу, сообщил член комитета, продюсер Федор Попов.

«Я состоял в комиссии по выдвижению "Оскар", когда она работала. Сейчас ее ряды сильно поредели, и ее деятельность остановилась», — сказал Попов ТАСС.

Попов отметил, что в нынешних политических обстоятельствах выдвигать российские фильмы на «Оскар» выглядело бы «предельно неуместно».

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