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Следы доисторических войн нашли в пустыне Атакама

Источник:
Sibnet.ru
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Команда археологов под руководством Вивьен Стэнден из Университета Тарапака нашли в чилийской пустыне Атакама следы кровавых конфликтов, самые ранние из которых произошли порядка 10 тысяч лет назад.

Археологи изучали находки из пустыни Атакама, чтобы подтвердить теорию о том, что войны на планете начались гораздо раньше, чем считалось, причем самые ранние из них были междоусобными конфликтами

Ученые нашли и изучили останки сотен людей, обнаруженные в погребениях разного возраста, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLoS ONE. Древнейшие из них появились около 10 тысяч лет назад, а возраст самых молодых захоронений составляет около 550 лет.

Фото: © Weapons and defensive objects. Credit: PLOS ONE (2023). DOI: 10.1371/journal.pone.0290690, CC-BY 4.0

Ученые выявили многочисленные признаки насильственных травм на останках 288 взрослых людей из погребений пустыни Атакама. Также они проанализировали образцы вооружения тех времен, причем анализ проводился и по сохранившимся художественным изображениям.

В результате археологи пришли к выводу, что уровень насилия оставался на удивление неизменным с течением длительного периода времени. Вооруженные конфликты возникали еще на той ранней стадии, когда люди только пришли в эти места.

Примерно с 1000 года до нашей эры конфликты стали еще более жестокими. С этой даты учеными наблюдался заметный рост смертности местных жителей от травм, полученных в результате применения оружия.

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ball-n-wall

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Удавиков

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Asd10

Ему лечиться надо. Совсем плохой стал.