Следы доисторических войн нашли в пустыне Атакама

Команда археологов под руководством Вивьен Стэнден из Университета Тарапака нашли в чилийской пустыне Атакама следы кровавых конфликтов, самые ранние из которых произошли порядка 10 тысяч лет назад.
Археологи изучали находки из пустыни Атакама, чтобы подтвердить теорию о том, что войны на планете начались гораздо раньше, чем считалось, причем самые ранние из них были междоусобными конфликтами
Ученые нашли и изучили останки сотен людей, обнаруженные в погребениях разного возраста, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLoS ONE. Древнейшие из них появились около 10 тысяч лет назад, а возраст самых молодых захоронений составляет около 550 лет.
Ученые выявили многочисленные признаки насильственных травм на останках 288 взрослых людей из погребений пустыни Атакама. Также они проанализировали образцы вооружения тех времен, причем анализ проводился и по сохранившимся художественным изображениям.
В результате археологи пришли к выводу, что уровень насилия оставался на удивление неизменным с течением длительного периода времени. Вооруженные конфликты возникали еще на той ранней стадии, когда люди только пришли в эти места.
Примерно с 1000 года до нашей эры конфликты стали еще более жестокими. С этой даты учеными наблюдался заметный рост смертности местных жителей от травм, полученных в результате применения оружия.