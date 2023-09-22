США отказали Зеленскому в поставках дальнобойных ракет ATACMS

Соединенные Штаты направят Украине пакет военной помощи на сумму 325 миллионов долларов, заявил госсекретаря США Энтони Блинкена. Дальнобойных ракет ATACMS, на постаавке которых настаивал президент Владимир Зеленский, в нем нет.

Пакет включает дополнительные боеприпасы для ПВО, которые помогут усилить противовоздушную оборону Украины, в него вошли «артиллерийские боеприпасы и противотанковые средства, а также кассетные боеприпасы», цитирует ТАСС заявление Блинкена. По его словам вооружения и техника «поступят из запасов Министерства обороны» США.

В пакет включены ракеты AIM-9M для средств ПВО, боеприпасы для РСЗО HIMARS, зенитные ракетные комплексы Avenger, пулеметы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, 105- и 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, ракеты для противотанковых комплексов TOW, противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4, более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию, различные запчасти, сообщил Пентагон.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не будет пока передавать тактические ракеты ATACMS Украине. Киев неоднократно обращался к Вашингтону с просьбой предоставить эти снаряды.