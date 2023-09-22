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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США отказали Зеленскому в поставках дальнобойных ракет ATACMS

Источник:
ТАСС
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Соединенные Штаты направят Украине пакет военной помощи на сумму 325 миллионов долларов, заявил госсекретаря США Энтони Блинкена. Дальнобойных ракет ATACMS, на постаавке которых настаивал президент Владимир Зеленский, в нем нет.

Пакет включает дополнительные боеприпасы для ПВО, которые помогут усилить противовоздушную оборону Украины, в него вошли «артиллерийские боеприпасы и противотанковые средства, а также кассетные боеприпасы», цитирует ТАСС заявление Блинкена. По его словам вооружения и техника «поступят из запасов Министерства обороны» США.

В пакет включены ракеты AIM-9M для средств ПВО, боеприпасы для РСЗО HIMARS, зенитные ракетные комплексы Avenger, пулеметы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, 105- и 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, ракеты для противотанковых комплексов TOW, противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4, более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию, различные запчасти, сообщил Пентагон.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не будет пока передавать тактические ракеты ATACMS Украине. Киев неоднократно обращался к Вашингтону с просьбой предоставить эти снаряды.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие
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